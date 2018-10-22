Сильные дожди с градом обрушились в воскресенье на Рим. За считанные минуты дороги в центре итальянской столицы превратились в реки, а несколько станций метро были затоплены

Местные жители спасались от потоков воды на крышах автомобилей, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство ANSA. До полутора метров поднялась вода в одной из исторических базилик Рима - святого Себастьяна на Аппиевой дороге. По данным синоптиков, в октябре на всем Аппенинском полуострове стояла теплая погода, температура днем в центральных районах достигала 30 градусов по Цельсию, что значительно выше среднесезонной нормы.Непогода обрушилась несколько дней назад на южные районы: острова Сардиния и Сицилия. В воскресенье шторм накрыл Милан, сильные дожди прошли в Эмилии-Романье. В ближайшие дни удар непогоды ожидается в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата. Власти Неаполя, а также других городов в понедельник отменили занятия в школах. Синоптики прогнозируют в Италии похолодание, температуры понизятся на 10-15 градусов.