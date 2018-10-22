В начале октября пожилой сибиряк вместе с бультерьером пенсионер пошел в лес за грибами, но в назначенный срок домой не вернулся. Его искали волонтеры и спасатели, а когда надежда найти их живыми пропала, поиски прекратили. Но через полмесяца пенсионер с собакой вышли к людям живыми-здоровыми.

Невероятные приключения пришлось пережить пожилому мужчине в сибирской тайге. В начале октября житель Красноярского края решил провести отпуск на даче и взял с собой собаку породы бультерьер.Вместе с четвероногим другом пенсионер пошел в лес за грибами, но в назначенный срок домой не вернулся.Грибника с собакой искали волонтеры, полиция и спасатели. Они обошли почти сто километров тайги, но безрезультатно. В конце концов поиски было решено прекратить.Однако через полмесяца после пропажи пенсионер вместе с собакой вышел к людям.Грибник рассказал, что все это время он и его бультерьер питались подножным кормом и тем, что было с собой. Сейчас житель Красноярского края дома. Его здоровью ничего не угрожает, передает "Россия 24".