Анита Цой перенесла операцию. Звезда попала в больницу во время гастролей.

Анита Цой перенесла операцию. Звезда попала в больницу во время гастролей.Артистку на вертолете переправили в одну из московских клиник. Врачи осмотрели Цой и в срочном порядке провели лапароскопию.Работая со звездой, медики применили современный метод хирургии. Операция на внутренних органах была проведена через несколько небольших отверстий, делать большой разрез не понадобилось.Сейчас артистка отдыхает от перенесенных процедур. Аниту перевели в отдельную палату. Об этом сообщает РЕН ТВ.Напомним, во время выступления в Краснодарском крае певица почувствовала себя плохо, и ее пришлось срочно госпитализировать из-за болей в пояснице. По версии медиков, у артистки холецистит – воспаление желчного пузыря.Концерты пришлось перенести, но новые даты пока неизвестны. Они были запланированы в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани.Добавим, что за несколько недель до госпитализации врачи категорически настаивали на срочном лечении и запретили певице перелеты и выступления. Однако Анита Цой проявила волевой артистический характер, заявив, что шоу должно продолжаться несмотря ни на что.