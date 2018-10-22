Он объединит 50 местных фермерских хозяйств

Он объединит 50 местных фермерских хозяйствВ Вязниковском районе планируют создать кластер по развитию мясного скотоводства. Он должен объединить около 50 фермеров. В течение 10-ти лет в проект инвестируют более 2 миллиардов рублей.Создание центра отраслевой кооперации обсудили на рабочем совещании, которое провёл заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев.Специалисты не могли не заметить, что экологически чистый Вязниковский район идеально подходит для выращивания мясного скота. Подобное предприятие предоставит жителям региона 1000 рабочих мест, а также поспособствует развитию инфраструктуры и строительству жилья.Если проект успешно реализуют, опыт его создания будет внедрять и в другие регионы России.