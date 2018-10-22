Неизвестные в Хабаровском крае стреляли по пассажирскому самолету Ан-24, в результате при техническом осмотре во внешнем оборудовании была обнаружена пуля.

Неизвестные в Хабаровском крае стреляли по пассажирскому самолету Ан-24, в результате при техническом осмотре во внешнем оборудовании была обнаружена пуля.Как передает "Интерфакс", об этом рассказал информированный источник в наземных службах хабаровского аэропорта.Собеседник агентства сообщил, что после приземления борта техники обнаружили в обтекателе локатора нештатное отверстие. При обследовании его там обнаружилась пуля от автомата Калашникова.По данному факту проводится расследование.