Есть у меня друг хороший, Юра. И вот однажды к нему, в Москву, гости приехали. Нашли его на работе, а он в растерянности (дома есть не приготовлено и не особо прибрано). Ну, повел их в цирк, а сам все время думает: как бы жену предупредить? Сидят они все в цирке и тут на сцену выходит клоун и показывает дудочку: ""Это волшебная дудочка. По ней можно хоть с кем поговорить"". Юра думает: ""А... была, не была!"" и выходит на сцену. Я, говорит, готов к эксперименту. И называет номер рабочего телефона жены. Ну, за кулисами, разумеется натуральный телефон стоит, там вовсю жену по ""Мосфильму"" разыскивают, рядом усилитель звука. Наконец, дозвонились. В зале тишина, на арене стоит Юра и говорит в волшебную дудочку:
- Привет! А к нам гости приехали! (радостно так)
еще анекдот!