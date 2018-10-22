Молодой человек попытался улизнуть от погони полицейских

Молодой человек попытался улизнуть от погони полицейскихВ Юрьеве-Польском водитель автомобиля Volkswagen Passat на полной скорости улетел в ограждение пешеходного моста через Колокшу. Молодой человек был сильно пьян.Водитель не остановился на призыв инспекторов ГИБДД, потому что понимал, что у него отнимут права, и попытался скрыться. Полицейские преследовали нарушителя. Улизнуть от погони у него не вышло.Авария произошла вчера поздним 21 октября. В результате ДТП пострадали 24-летний водитель и 34-летний пассажир. Их с различными травмами госпитализировали.