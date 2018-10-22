Злоумышленница подсмотрела пин-код от банковской карты, когда мужчина оплачивал счет в ресторане, а затем похитила его банковскую карту, которую он положил на столик после оплаты...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 47-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств с банковской карты.В полицию от жителя столицы поступило сообщение о том, что накануне он воспользовался услугами такси. За рулем автомобиля была женщина, которую он пригласил в ресторан. После ужина женщина подвезла его домой. Через некоторое время потерпевший обнаружил пропажу принадлежащей ему банковской карты, а на мобильный телефон пришло смс-уведомление о списании почти 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя приезжая.Установлено, что злоумышленница подсмотрела пин-код от банковской карты, когда мужчина оплачивал счет в ресторане, а затем похитила его банковскую карту, которую он положил на столик после оплаты. После того, как она подвезла мужчину до дома, в ближайшем банкомате сняла все денежные средства с карты и распорядилась ими по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39