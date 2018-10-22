Артистка опубликовала на своей страничке в Instagram фото с певцом. Снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

Артисткаопубликовала на своей страничке в Instagram фото с певцом. Снимок вызвал неоднозначнуюреакцию пользователей соцсети."Наш дуэт с красавчиком Стасом Костюшкиным скорона Первом канале. И Витя поймался", – написала Эвелина Бледанс, проанонсировавсвой дуэт с исполнителем. Поклонники принялись обсуждать внешний вид артистки,недавно заявившей о своей беременности.Многие засомневались в том, что Бледанснаходится в положении, поскольку демонстрирует идеальную фигуру. Они посчитали,что 49-летняя знаменитость рассказала о беременности ради пиара.Однако центральной темой обсуждения сталпопавший в кадр певец Виктор Рыбин, ранее признавшийся в том, что болен раком.Фолловеры пожелали ему скорейшего выздоровления.При этом большинство отметили, что Бледанси Костюшкин не позвали сняться с ними коллегу. "Такчто вы Витю в кадр не позвали?", "А Витяотлично выглядит! Даже засомневалась в том, что пишут о них с женой", "Рыбин...стали забывать...", "Третий,что там говорить – лишний","Вите надовыйти!!!", – прокомментировали фото подписчики.Напомним, недавно 49-летняя Эвелина Бледанс решилась родитьтретьего ребенка – несмотря на то, что прогнозы медиков были не особоблагоприятными. Звезда прошла через процедуру экстракорпоральногооплодотворения и заявила, что беременна.