Владимирцы могут проверить здоровье бесплатно. Базовое обследование можно пройти в Центре здоровья при Областном центре лечебной физкультуры и спортивной медицины. Оно займёт около 40 минут. Посетитель сможет проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, узнать о рисках развития основных неинфекционных заболеваний.

Владимирцы могут проверить здоровье бесплатно. Базовое обследование можно пройти в Центре здоровья при Областном центре лечебной физкультуры и спортивной медицины. Оно займёт около 40 минут. Посетитель сможет проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, узнать о рисках развития основных неинфекционных заболеваний. Кроме того, специалисты определят, сколько в организме жира и жидкости, мышечной и костной массы. У пациентов старше 40 лет продиагностируют состояние сосудов конечностей. При необходимости человеку расскажут, как оздоровить свой организм и скорректировать вес.Записаться на обследование можно по телефону регистратуры (4922) 32-38-39. На приеме при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.