Туристические проекты 33-го региона необходимо продвигать на федеральном уровне. Кроме того, Владимирская область планирует взять на вооружение столичный опыт социального предпринимательства.

Туристические проекты 33-го региона необходимо продвигать на федеральном уровне. Кроме того, Владимирская область планирует взять на вооружение столичный опыт социального предпринимательства. Эти вопросы губернатор Владимир Сипягин обсудил на рабочей встрече с самым молодым депутатом Госдумы Василием Власовым. Речь шла о развитии партнёрских связей между 33-м регионом и Москвой, которую Власов представляет в нижней палате парламента. Стороны обсудили прямые поставки в столицу продукции владимирских предприятий. Говорили также о сотрудничестве в области здравоохранения и туризма. В частности, Владимир Сипягин предложил молодому депутату подключиться к подготовке празднования 1000-летия Суздаля, которое состоится в 2024 году: Василий Власов входит в состав Комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодёжи. Он сказал, что Владимирская область должна активнее включаться в туристические программы иностранных гостей, которые, отдыхая в нашей стране, оставляют приличные суммы. Власов обещал содействие на эту тему на уровне Ростуризма. Кроме того, как советник руководителя Росмолодёжи, Василий Власов положительно отозвался о Территории смыслов на Клязьме. Он обещал выступить с инициативой расширения тематики смен образовательного форума, который стал самым авторитетным молодёжным мероприятием в России и настоящим брендом Владимирской области.