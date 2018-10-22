Клуб опустился на 5-ую строчку турнирной таблицы

Клуб опустился на 5-ую строчку турнирной таблицыФутболисты «Торпедо-Владимир» вновь не смогли набрать очки. После поражения на своем поле от «Ленинградца» они проиграли в гостях подмосковному клубу.По ходу матча черно-белые вели в счете. В первой половине игры с пенальти отличился Илья Зинин. Но удержать преимущество владимирцы не смоги. Во втором тайме «Коломна» забила дважды, тем самым одержав победу.«Торпедо» проиграло стартовый матч второго круга первенства ПФЛ. Владимирский клуб опустился на 5-ую строчку турнирной таблицы. За 13 игр футболисты набрали 20 очков.Следующий матч воспитанники Дмитрия Вязьмикина проведут 27 октября. К ним в гости приедет команда «Знамя труда» из Орехово-Зуево.