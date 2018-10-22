За пострадавшим приезжала реанимация

За пострадавшим приезжала реанимацияВ социальных сетях опубликовали информация о том, что поздним вечером 19 октября около «Мегаторг» произошла драка. По предварительной информации, в ней одного из парней избили до бессознания. За ним приезжала реанимация.Сам пострадавший 19-летний местный житель рассказал, что с ним уже все в порядке, но ему придется месяц наблюдаться у врача. По его словам, конфликт начался у его друга, а он за него вступился.«Это реально все быстро произошло и винить никого не надо, - пишет молодой человек - Я могу только винить себя, что туда полез. Но мне кажется, что я все правильно сделал. Этот молодой человек почувствовал безнаказанность. Он ударил в лицо, я потерялся. Потом еще удар, и я упал головой об асфальт».В пресс-службе регионального МВД подтвердили, что в полицию сообщали об этом избиении. По этой информации проводится проверка.