В состязании примут участие более 500 юных спортсменок из 18 регионов страны

В состязании примут участие более 500 юных спортсменок из 18 регионов страныВо Владимире пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Их посвятили заслуженному тренеру СССР Николую Толкачеву.Юные гимнастки будут выступать на базе спортивного комплекса «Владимиринтерспорт» на улице Егорова, дом 8 «А».В соревнованиях покажут свои силы более 500 спортсменок из 18 регионов России. Девушки посоревнуются как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.Открытие состязаний состоится в 14:30 22 октября.