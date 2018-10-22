Погибший владелец Kia, как уточнили полицейские, с начала 2018 года 40 раз нарушал скоростной режим, при этом исправно оплачивал штрафы.

Водитель кроссовера погиб, еще 14 человек пострадали в результате лобового столкновения с автобусом в Нижегородской области, отметили в региональном управлении ГИБДД. Последствия аварии сняли на видео.ДТП произошло около семи часов утра в понедельник, 22 октября, в районе деревни Сартаково. На 15-м километре дороги Нижний Новгород — Касимов 49-летний владелец Kia Sorento не совладал с управлением и вылетел на встречную полосу, где на высокой скорости протаранил ЛиАЗ с 50 пассажирами. Удар был такой силы, что в передней части автобуса образовалась дыра. Кроссовер проехал еще несколько метров и врезался в отбойник, его водитель скончался на месте. Сам автомобиль превратился в груду обломков.Травмы различной степени тяжести — от ушибов до сотрясения мозга и переломов — получили водитель ЛиАЗа и 13 пассажиров, в том числе дети.Погибший владелец Kia, как уточнили полицейские, с начала 2018 года 40 раз нарушал скоростной режим, при этом исправно оплачивал штрафы.