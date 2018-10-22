Спикер
нижней палаты Вячеслав Володин сообщил журналистам о дате рассмотрения
проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. По словам парламентария,
в первом чтении главный финансовый документ страны депутаты будут обсуждать 24
октября. Такое решение было принято по итогам состоявшегося в
понедельник, 22 октября, Совета Госдумы.
Спикер
нижней палаты Вячеслав Володин сообщил журналистам о дате рассмотрения
проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. По словам парламентария,
в первом чтении главный финансовый документ страны депутаты будут обсуждать 24
октября. Такое решение было принято по итогам состоявшегося в
понедельник, 22 октября, Совета Госдумы.
Законодатель отметил,
что всего в состав бюджетного пакета входят 13 законопроектов. К их
подготовке, подчеркнул Володин, подключились все 26 комитетов нижней
палаты. "Всю прошлую неделю госпрограммы, национальные проекты и
параметры проекта бюджета обсуждались комитетом по бюджету совместно с
профильными комитетами, министерствами и ведомствами", – рассказал
спикер Госдумы.
По
его словам, профильные комитеты нижней палаты представили свои
заключения и поддержали принятие главного финансового документа страны в
первом чтении. Вместе с тем, отметил Володин, 18 комитетов высказали
замечания, которые предлагается реализовать ко второму чтению или в ходе
исполнения бюджета в следующем году.
Спикер
отметил, что заключения на проект закона представили Центральный банк,
Счетная и Общественная палаты, а также ведущие экономические вузы
страны и деловые объединения. "Более 25 отзывов пришло из
регионов", – уточнил председатель
нижней палаты. В рамках бюджетного процесса политические фракции
Госдумы встретятся в начале этой недели с первым вице-премьером -
министром финансов Антоном Силуановым.
По
словам спикера, важно, чтобы в федеральном бюджете было обеспечено
финансирование реализации 12 национальных проектов, обозначенных в
майском указе президента. "В 2019 – 2021 годах на обеспечение
национальных проектов предлагается направить 5,5 триллиона рублей
дополнительных средств, а в перспективе на шесть лет на эти цели
планируется выделить более 13 триллионов рублей", – подчеркнул Володин.
В понедельник, 22 октября, принять проект нового федерального бюджета Госдуме
профильный комитет по бюджету и налогам. По словам его главы Андрея
Макарова, документ создает возможности для качественного экономического
роста и обладает огромным запасом прочности. Проект закона, подчеркнул
парламентарий, направлен на повышение уровня жизни людей и конкурентоспособности страны в целом.
Напомним,
проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Впервые с 2014 года
депутаты будут рассматривать профицитный бюджет.
Проект
главного финансового закона страны закладывает в следующем году доходы в
размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом
рост составит 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2
миллиарда рублей. Таким образом, отметил спикер Госдумы Вячеслав
Володин, профицит бюджета в следующем году составит почти два триллиона
рублей.
Новшество
этого года связано с тем, что значительная часть материалов по проекту
нового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате.
Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральной
адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты
распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие
материалы.
Вячеслав
Володин ранее озвучил и предварительные сроки рассмотрения этих
документов во втором и третьем чтениях. "Второе чтение, возможно,
состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября", – рассказал
законодатель.