Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил журналистам о дате рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. По словам парламентария, в первом чтении главный финансовый документ страны депутаты будут обсуждать 24 октября. Такое решение было принято по итогам состоявшегося в понедельник, 22 октября, Совета Госдумы.

Спикернижней палаты Вячеслав Володин сообщил журналистам о дате рассмотренияпроекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. По словам парламентария,в первом чтении главный финансовый документ страны депутаты будут обсуждать 24октября. Такое решение было принято по итогам состоявшегося впонедельник, 22 октября, Совета Госдумы.Законодатель отметил,что всего в состав бюджетного пакета входят 13 законопроектов. К ихподготовке, подчеркнул Володин, подключились все 26 комитетов нижнейпалаты. "Всю прошлую неделю госпрограммы, национальные проекты ипараметры проекта бюджета обсуждались комитетом по бюджету совместно спрофильными комитетами, министерствами и ведомствами", – рассказалспикер Госдумы.Поего словам, профильные комитеты нижней палаты представили своизаключения и поддержали принятие главного финансового документа страны впервом чтении. Вместе с тем, отметил Володин, 18 комитетов высказализамечания, которые предлагается реализовать ко второму чтению или в ходеисполнения бюджета в следующем году.Спикеротметил, что заключения на проект закона представили Центральный банк,Счетная и Общественная палаты, а также ведущие экономические вузыстраны и деловые объединения. "Более 25 отзывов пришло изрегионов", – уточнил председательнижней палаты. В рамках бюджетного процесса политические фракцииГосдумы встретятся в начале этой недели с первым вице-премьером -министром финансов Антоном Силуановым.Пословам спикера, важно, чтобы в федеральном бюджете было обеспеченофинансирование реализации 12 национальных проектов, обозначенных вмайском указе президента. "В 2019 – 2021 годах на обеспечениенациональных проектов предлагается направить 5,5 триллиона рублейдополнительных средств, а в перспективе на шесть лет на эти целипланируется выделить более 13 триллионов рублей", – подчеркнул Володин.В понедельник, 22 октября, принять проект нового федерального бюджета Госдумепрофильный комитет по бюджету и налогам. По словам его главы АндреяМакарова, документ создает возможности для качественного экономическогороста и обладает огромным запасом прочности. Проект закона, подчеркнулпарламентарий, направлен на повышение уровня жизни людей и конкурентоспособности страны в целом.Напомним,проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Впервые с 2014 годадепутаты будут рассматривать профицитный бюджет.Проектглавного финансового закона страны закладывает в следующем году доходы вразмере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годомрост составит 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2миллиарда рублей. Таким образом, отметил спикер Госдумы ВячеславВолодин, профицит бюджета в следующем году составит почти два триллионарублей.Новшествоэтого года связано с тем, что значительная часть материалов по проектунового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате.Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральнойадресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчетыраспределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другиематериалы.ВячеславВолодин ранее озвучил и предварительные сроки рассмотрения этихдокументов во втором и третьем чтениях. "Второе чтение, возможно,состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября", – рассказалзаконодатель.