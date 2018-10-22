Сотрудники немецкого института Общества Макса Планка провели исследование, в ходе которого предложили новую систему возрастной оценки фильмов в кинозалах. Уровень стресса зрителей при просмотре кино удалось определить по содержанию изопрена в воздухе.

Сотрудники немецкого института Общества Макса Планка провели исследование, в ходе которого предложили новую систему возрастной оценки фильмов в кинозалах. Уровень стресса зрителей при просмотре кино удалось определить по содержанию изопрена в воздухе, сообщает PIOS One.Изопрен – это вещество, которое образуется в организме в результате обмена веществ. Он накапливается в мышцах и, когда они начинают работать, выходит наружу через кожу и легкие.Немецкие исследователи изучили состав воздуха во время 135 кинопоказов 11 разных фильмов. В выборке участвовали более 13 тысяч зрителей. Во время просмотров специальный прибор, который был установлен в вентиляционной системе кинозала, брал пробы воздуха раз в 30 секунд.После этого ученые сопоставили уровень летучих органических веществ в воздухе с жанрами фильмов и возрастом зрителей, которые их смотрели.Оказалось, что уровень эмоционального напряжения людей при просмотре кино соответствовал уровню изопрена в воздухе."Наблюдая за напряженной сценой, мы ерзаем, меняем позу – из-за этих движений уровень неопрена в воздухе увеличивается. Его количество позволяет понять уровень психологического напряжения зрителей при просмотре. Это поможет определить возрастные ограничения для того или иного фильма", — считают немцы.