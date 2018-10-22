Известие об одинаковом диагнозе солиста группы Дюна Виктора Рыбина и его жены, певицы Натальи Сенчуковой, повергло россиян в шок. Граждане задались вопросом, может ли рак косить целые семьи и приходить в рабочие коллективы.

Известие об одинаковом диагнозе солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина и его жены, певицы Натальи Сенчуковой, повергло россиян в шок. Граждане задались вопросом, может ли рак косить целые семьи и приходить в рабочие коллективы.Онкоиммунолог Даниил Щепеляев объяснил, чем обусловлена групповая заболеваемость онкологией. В его практике нередко встречались подобные случаи, однако это не повод поднимать панику.Общий диагноз ставили семьям из-за генетической схожести. Болезнь была вызвана общими внешними факторами, начиная с курения и заканчивая воздействием ртути."Большинство онкозаболеваний полигенны, то есть должно много генов работать не так, плюс должны воздействовать вредные условия окружающей среды", – уточнил Щепеляев. Заразиться раком все-таки невозможно, убежден он. Эксперты неоднократно проводили эксперименты, пытаясь привить опухоли людям с нормальной иммунной системой, и это ни разу не удалось.Онколог Андрей Пылев привел другой аргумент. Через медика проходят сотни больных раком, и, если бы была вероятность заразиться, врачи бы тоже заболевали.Напомним, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с раком. Диагноз артисты раскрыли в эфире НТВ на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион"."Мы не хотели признаваться, но потом решили, что, может быть, наш пример кому-то поможет, предостережет", – начала Сенчукова. "У нас базально-клеточный рак кожи", – продолжил Рыбин.Признаки опасной болезни сначала возникли у Натальи: она обратилась к медикам из-за странного пятна на ноге. Спустя полтора года у Виктора появились схожие отметины на лице."Я пошел к врачу, но он сказал, что ничего страшного нет. Посоветовал удалить пятно у косметолога лазером", – вспомнил лидер группы "Дюна".