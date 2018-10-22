Корреспондент «АиФ-Владимир» по душам поговорил с основателем «Набата» Владимиром Рощупкиным

Корреспондент «33Live.Ru» по душам поговорил с основателем «Набата» Владимиром РощупкинымГруппу «НабатЪ» можно по праву назвать флагманом регионального «традиционного» рока. Они разделяли сцену с «Арией», «Алисой» и «Калиновым мостом», транслировались на «Нашем радио» и собирали сотни людей на своих выступлениях. Мы поговорили с основателем «Набата» Владимиром Рощупкиным и узнали у него о прошлом, настоящем и будущем во всех отношениях громкого коллектива.На перекрёстках судьбы«Владимир, у вас богатая творческая биография. Расскажите о том, как музыка пришла в вашу жизнь».«Когда вспоминаю себя - понимаю, что музыка всегда была со мной. В раннем детстве я знал большое количество песен из сказок и мультфильмов. Очень любил их исполнять ребятам во дворе. Когда в 5 лет научился читать, дедушка купил мне книгу с солдатскими песнями. Я до сих пор многие из них помню. В начальной школе я полюбил творчество Высоцкого, покупал его пластинки. Уже в то время начали возникать мысли, что было бы здорово научиться играть на гитаре и исполнять песни Высоцкого, а то и пробовать писать свои».«Помните свою первую гитару?»«Конечно. Я стал просить у родителей купить гитару, когда мне было лет 15. А на дворе - начало 90- х, финансовое положение семьи было, мягко говоря, не очень хорошим и мне отказали. Да и порыв этот родители расценили как временную блажь. Говорили: «Вот окончишь школу, поступишь в ВУЗ и забросишь свою гитару. Будет в углу стоять и пылиться». Я очень расстроился, но грустил не долго. Решил, что самому нужно как-то раздобыть инструмент.Стал спрашивать у всех знакомых, есть ли у кого дома ненужная гитара. Вскоре у одной девочки нашёлся корпус, а у одноклассника гриф. Составляющие гитары нашёл, но требовались ещё струны. А где их взять? Ни одного музыкального магазина в родной Собинке не было. Тогда я обратился в местный ДК – может, есть у них какие старые, списанные, им ненужные? И мне помогли: привели в складскую комнату, полную списанных инструментов. На некоторых из них были струны, которые я благополучно скрутил. Тем же вечером собрал гитару. Теперь дело было за малым - научиться играть. И вот как-то собрались с приятелями во дворе, я притащил свою гитару. Сидим-шумим, середина мая, очень тепло. Из подъезда выходит дядька, обколотый тюремными татуировками, и направляется к нам. Мы подумали, что сейчас разгонит, а он: «Пацаны, давайте я вам гитару нормально настрою и покажу, как правильно играть». Так и сделал – настроил, долго играл для нас, а потом осколком кирпича на асфальте нарисовал основные аккорды. Я побежал домой за тетрадкой и перерисовал их. Так и начал осваивать инструмент, а затем впервые попытался написать свои собственные песни. К окончанию школы я уже что – то бренчал».Кронштадтские ритмы«Расскажите о своих первых выступлениях».«В 1994 году я поступил в Кронштадтскую мореходную школу. Вместе со мной учились ребята, которые прилично владели инструментом. У некоторых за спиной была музыкальная школа по классу гитары, они многому меня научили. В свободное от нарядов и учёбы время я участвовал в курсантской самодеятельности. Там впервые и попробовал свои силы на сцене. Правда, тогда не относился к этому серьёзно.После окончания «мореходки» попал по распределению на Северный флот в Мурманск. На корабле моя дружба с гитарой окрепла ещё сильнее. Тогда у меня уже был большой багаж песен. Сидел в свободное время, развлекал экипаж. Даже ребята с других кораблей приходили на наши посиделки. Многие тогда говорили, что мне необходимо реализовываться именно в музыке, но я не относился к их высказываниям серьёзно - отшучивался. Но было приятно.Как-то оказался я в одной кампании, а там был паренёк – Женя Исаков, который окончил музыкальное училище по классу гитары. Играл классические произведения для нас. Как это было поразительно! Я попросил инструмент и исполнил несколько своих песен. Ребята оценили: «Для самоучки - вполне!». Предложил я Жене вместе поиграть. Не знаю почему, но он согласился. Только сказал, что инструмент нужно будет свой приобрести и заниматься каждый день, в том числе изучением теории музыки.В январе 2000 года мы образовали музыкальный дуэт «НабатЪ», исполняли свой авторский материал на акустических гитарах. Осенью 2001 года «НабатЪ» впервые появился в ДК Ленинградского округа г.Мурманска. В том же году впервые записали наш живой концерт.В 2002 году мне пришлось уехать из Мурманска домой. Тогда я чётко понимал, что буду дальше заниматься музыкой. И всё получилось: в 2004 году, уже во Владимирской области, собрали новый состав группы «НабатЪ»».Особые переживания«Как разные регионы, у каждого из которых свои энергетика и история, влияли на творчество?»«Чтобы ответить, нужно проследить, какие песни были написаны в те или иные периоды моей жизни. Скажем, во время службы на Севере было написано большое количество материала романтически-философского содержания. Некоторые песни я исполняю до сих пор. Но тут нужно учитывать не только род моих занятий и местоположение, но ещё и возраст, специфику реализации творческих идей. Поначалу мы играли акустический вариант рока, обходились лишь двумя гитарами.На Владимирской земле «НабатЪ» настойчиво пытался отстоять свою состоятельность и серьёзность перед близким окружением. Многие сомневались и откровенно обесценивали наши музыкальные притязания. В этот период творчество стало жёстче. Тогда же мы записали альбом.Сейчас пишу песни о моих отношениях с окружающим миром. Добрые песни.»«Группу «НабатЪ» можно отнести к «старой школе», вы делили сцену с легендами русского рока. Расскажите о самых ярких творческих победах, которые вы смело можете назвать своим успехом».«Думаю, что лучше сказать не «победы». Как-то звучит пафосно. Мне больше нравится словосочетание «особые переживания». Я их получил в 2010 году, когда мы съездили в Санкт-Петербург на прослушивание перед организаторами фестиваля «Прорыв»: Андреем Бурлака, Юрием Байдаком и Наташей Васильевой-Халл. Там мы получили очень лестную оценку от этих экспертов. А в мае 2010 года выступили на одной сцене с легендарными коллективами «Алиса» и «Калинов Мост». После этого концерта в коллективе появился хороший психологический настрой. Мы стали осознавать, что можем достойно показывать себя и на больших площадках с группами федерального уровня. Что и стало постепенно происходить».Условия вдохновения«К большому сожалению, сейчас вы редко даёте концерты. С чем это связано, неужели заканчивается «порох в пороховницах»?»«Да нет, порох присутствует. И довольно качественного содержания. Чтобы выступать на серьёзных площадках, мы должны иметь хорошие рейтинги. Для этого необходима серьёзная рекламная компания, на которую нужны деньги. Те времена, когда рок был инновационным и модным явлением и сам по себе привлекал внимание СМИ, давно прошли. На этапе бескорыстных творческих выступлений нас можно было увидеть. Но чаще это были небольшие площадки. Нас замечали на них и периодически предлагали более серьёзные выступления. В общем, дабы продолжать дальше, необходимо, чтобы музыка стала нашей основной деятельностью, чтобы мы ей занимались профессионально, чтобы расти во всех смыслах. Это нормально. Пока наших ресурсов для дальнейшего роста просто не хватает».«В чём вы черпаете своё вдохновение?»«Вдохновение приходит от многих вещей. Условия вдохновения – это яркие впечатления. А реальность мне их даёт с избытком. Например, общение с близкими и любимыми людьми, книги, фильмы, поступки, высказывания и много всего другого. Важно уметь присмотреться, прислушаться, почувствовать, и тогда поймёшь, сколько вокруг ярких и прекрасных вещей».«Каким вы видите свой творческий путь сейчас и в ближайшем будущем?»«На сегодняшний день - по-прежнему хочу заниматься творческой деятельностью. Полностью отдаю себе отчёт, что нужно продолжать идти в этом направлении, не смотря на все сложности. В ближайшем будущем хотелось бы попробовать записать на студии несколько своих песен в минималистичной традиции. Не похожей на звучание группы «НабатЪ»».ДОСЬЕРодился в 1977 года в городе Южа Ивановской области. В раннем детстве вместе с родителями переехал во Владимирскую область в город Собинку. Окончил 42-ю Мореходную школу в Кронштадте, 7 лет служил на Северном флоте. В 2009 году окончил Психологический факультет Московского психолого-социального университета. Практикующий психолог, живёт во Владимире.