Заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызывают сожаление, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) крайне печальны.Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что только может сожалеть о таких намерениях, потому что этот договор вот уже 30 лет является опорой для европейской архитектуры безопасности. США ставит Европу перед сложными вопросами.Масс сообщил, что Германия неоднократно призывала Россию придерживаться пунктов договора. И сейчас Германия обращается к США с просьбой обдумать возможные последствия, передает "Интерфакс". Более того, такой поступок будет иметь негативные последствия и для нового договора об СНВ.Außenminister @HeikoMaas zur Ankündigung der USA, sich aus dem INF-Vertrag zurück zu ziehen: pic.twitter.com/hZfATyIx6o— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 21 октября 2018 г.