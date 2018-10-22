Совет директоров Яндекса рассмотрит варианты реструктуризации новостного агрегатора компании в том случае, если в России будет принят закона об ограничении иностранного владения такими сервисами.

Совет директоров "Яндекса" рассмотрит варианты реструктуризации новостного агрегатора компании в том случае, если в России будет принят закона об ограничении иностранного владения такими сервисами.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе компании, комментируя информацию о том, что 22 октября депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение нижней палаты отечественного парламента законопроект, предлагающий ограничить в российских агрегаторах иностранное владение долей в 20%. В противном случае такие агрегаторы предлагается блокировать по постановлению суда.В "Яндексе" сообщили, что внимательно следят за развитием ситуацией.В компании Google от комментариев воздержались.В 2014 году был принят закон об ограничении 20% доли иностранного капитала в российских средствах массовой информации.