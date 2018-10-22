Председатель Открытой России Андрей Пивоваров был задержан сегодня на Ленинградском вокзале Москвы. В отделении полицейские осмотрели его вещи, после чего отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

Председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров был задержан сегодня на Ленинградском вокзале Москвы. В отделении полицейские осмотрели его вещи, после чего отпустили без предъявления каких-либо обвинений."Досмотр провели, оперативники из центра "Э" приехали, обыскали все вещи, ничего не нашли и отпустили", — рассказал Пивоваров "Интерфаксу".Между тем, на своей страничке в Twitter оппозиционер уточнил, что задержали его по ориентировке на человека, ограбившего несовершеннолетнего ребенка.Движение "Открытой России" было учреждено в Хельсинки в 2016 года, председателем организации тогда стал экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Позднее он сообщил, что останется в "Открытой России" в статусе основателя.