Завоевал медаль чемпионата России. Владимирский спортсмен Садам Магомедов стал серебряным призёром страны по боксу. Он выступал в весовой категории до 91 кг. Соревнования проходили с 12 по 21 октября 2018 года в Якутске.

Завоевал медаль чемпионата России. Владимирский спортсмен Садам Магомедов стал серебряным призёром страны по боксу. Он выступал в весовой категории до 91 кг. Соревнования проходили с 12 по 21 октября 2018 года в Якутске. В турнире участвовали 283 боксера из республик, краев, областей Российской Федерации. Владимирскую область представляли два спортсмена.