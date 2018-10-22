Это будет для него уроком, ведь нельзя рассказывать пин-код банковской карты всем подряд

Это будет для него уроком, ведь нельзя рассказывать пин-код банковской карты всем подрядЖительницу Коврова, которую уже неоднократно судили за воровство, вновь поймали на краже.В начале этого года в баре «Арзу» женщина приметила незнакомца и подошла к нему. Они вместе стали выпивать. В самый разгар вечера мужчина попросил новую приятельницу снять деньги с его карты в ближайшем банкомате, чтобы он смог оплатить счет. Она должна была снять 5 тысяч рублей.Обвиняемая пошла к банкомату, проверила баланс карты и узнала, что там лежит 500 тысяч рублей. Она сняла 80 тысяч рублей.5 тысяч, как и полагалось, отдала мужчина, а 75 тысяч рублей решила оставить себе. После чего быстро ушла из того бара.Приговором Ковровского городского суда ее признали виновной и назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Также с женщины взыскали похищенные 75 тысяч рублей.