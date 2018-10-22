Украинская исполнительница Оля Полякова позволила себе скандальную выходку. Девушка обнажилась в шоу Танцы со звездами.

Украинская исполнительницаОля Полякова позволила себе скандальную выходку. Девушка обнажилась в шоу "Танцы со звездами".Артистка предложила парам угадывать, какиебаллы поставит им жюри. Кто ответил неправильно, должен был снять с себяэлемент одежды. После выступлений семи пар Полякова оказалась полностьюбез одежды.Интимные места артистки прикрывали только надписи -"26" и "октября". В этот поп-певица выступит в Киеве.Видеозапись инцидента была опубликована в Facebook издания "Обозреватель".