Украинская исполнительница
Оля Полякова позволила себе скандальную выходку. Девушка обнажилась в шоу Танцы со звездами.
Украинская исполнительница
Оля Полякова позволила себе скандальную выходку. Девушка обнажилась в шоу "Танцы со звездами".
Артистка предложила парам угадывать, какие
баллы поставит им жюри. Кто ответил неправильно, должен был снять с себя
элемент одежды. После выступлений семи пар Полякова оказалась полностью
без одежды.
Интимные места артистки прикрывали только надписи -
"26" и "октября". В этот поп-певица выступит в Киеве.
Видеозапись инцидента была опубликована в Facebook издания "Обозреватель".