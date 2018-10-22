Победитель шоу Голос. Дети Данил Плужников,
выигравший вместе с главным призом квартиру в Сочи, до сих пор не получил
обещанных ключей. Администрация города уже два года отделывается обещаниями.
Победитель шоу "Голос. Дети" Данил Плужников,
выигравший вместе с главным призом квартиру в Сочи, до сих пор не получил
обещанных ключей. Администрация города уже два года отделывается обещаниями.
Данил в 2016 году покорил российских зрителей великолепным
голосом и заслуженно завоевал главный приз проекта "Голос. Дети".
Членов жюри, как и всех россиян, потряс не только талант юного артиста, но его
сила воли: Плужников состязался в шоу наравне с другими участниками, несмотря
на серьезный недуг. У мальчика спондилоэпифизарная дисплазия, его рост – всего
110 сантиметров.
Победив в проекте, Данил получил не только возможность
выступать на концертах, но и щедрый подарок от администрации Сочи. Там решили
наградить знаменитого земляка однокомнатной квартирой в центре города. Плужникову уже 16 лет, но обещанных ключей от нового жилья он так и не получил.
"У сына нет ни ключей, ни документов на квартиру. Ему
их так и не дали", – рассказала мать певца Ирина Афанасьева. Она
напомнила, что недавно исполнилась мечта Данила – он поступил в музыкальное
училище в Москве. Вместе с матерью Плужников снимает однушку неподалеку от
учебного заведения.
Плужников гастролирует, снимает клипы. Однако, по
словам матери, несмотря на успехи артиста, приходится считать каждую
копейку. Жилье в Москве дорогое, да и лечение Данила недешево. Они рассчитывали
сдавать сочинское жилье на время учебы Плужникова в столице, это стало бы
неплохим финансовым подспорьем. Однако чиновники администрации сроков передачи ключей не называют, хотя от обещаний и не отказываются, пишет
StarHit.