Победитель шоу Голос. Дети Данил Плужников, выигравший вместе с главным призом квартиру в Сочи, до сих пор не получил обещанных ключей. Администрация города уже два года отделывается обещаниями.

Победитель шоу "Голос. Дети" Данил Плужников,выигравший вместе с главным призом квартиру в Сочи, до сих пор не получилобещанных ключей. Администрация города уже два года отделывается обещаниями.Данил в 2016 году покорил российских зрителей великолепнымголосом и заслуженно завоевал главный приз проекта "Голос. Дети".Членов жюри, как и всех россиян, потряс не только талант юного артиста, но егосила воли: Плужников состязался в шоу наравне с другими участниками, несмотряна серьезный недуг. У мальчика спондилоэпифизарная дисплазия, его рост – всего110 сантиметров.Победив в проекте, Данил получил не только возможностьвыступать на концертах, но и щедрый подарок от администрации Сочи. Там решилинаградить знаменитого земляка однокомнатной квартирой в центре города. Плужникову уже 16 лет, но обещанных ключей от нового жилья он так и не получил."У сына нет ни ключей, ни документов на квартиру. Емуих так и не дали", – рассказала мать певца Ирина Афанасьева. Онанапомнила, что недавно исполнилась мечта Данила – он поступил в музыкальноеучилище в Москве. Вместе с матерью Плужников снимает однушку неподалеку отучебного заведения.Плужников гастролирует, снимает клипы. Однако, пословам матери, несмотря на успехи артиста, приходится считать каждуюкопейку. Жилье в Москве дорогое, да и лечение Данила недешево. Они рассчитывалисдавать сочинское жилье на время учебы Плужникова в столице, это стало бынеплохим финансовым подспорьем. Однако чиновники администрации сроков передачи ключей не называют, хотя от обещаний и не отказываются, пишетStarHit.