Новым главой Кольчугинского муниципального округа избран Алексей Андрианов. До этого он руководил районной администрацией. Об этом сообщили в облправительстве. Статус округа был присвоен району в апреле 2025 года, а в сентябре состоялись выборы первого созыва Совета народных депутатов. Напомним, что до 12 ноября во Владимирской области пройдут выборы глав еще 10 вновь образованных муниципальных округов.