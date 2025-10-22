Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с корыстной мотивацией.

6 ноября в Октябрьском суде Владимира стартует процесс над главой регионального министерства здравоохранения Валерием Яниным. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с корыстной мотивацией.Ранее прокуратура , что расследование завершилось, и дело передали в суд. Согласно версии следствия, начиная с сентября 2022 года, Янин, сначала работая главным врачом больничного учреждения, а позже уже в должности министра, заставлял подчиненных платить ему ежемесячные суммы — от 20 тысяч рублей и выше. Одна сотрудница передала ему более полумиллиона рублей, другая — сотни тысяч.Против подсудимого собрано достаточно доказательств: исследованы банковские переводы, получены свидетельские показания. Валерий Янин свою вину категорически отрицает от дачи показаний отказался.Первое слушание запланировано на утро 6 ноября, ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .