22 октября Октябрьский райсуд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Дмитрию Наумову. Он останется под стражей до 26 декабря 2025 года включительно. По версии следствия, Дмитрий Наумов получил взятку на общую сумму 1,1 млн. рублей от двух жителей Московской области за помощь в организации незаконной похоронной деятельности во Владимире. Главу города задержали 27 августа в