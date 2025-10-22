Российские парламентарии рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», предлагающий дополнительные меры по противодействию общественно опасной деятельности диверсионной и террористической направленности.

Российские парламентарии рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», предлагающий дополнительные меры по противодействию общественно опасной деятельности диверсионной и террористической направленности. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Новый документ продиктован современными вызовами. Так, в прошлом году в России было зарегистрировано 204 преступления диверсионного характера, а за первые шесть месяцев 2025 года — ещё 174 случая. Законопроект предлагает создать дополнительный механизм по противодействию преступной деятельности.В частности, документ предусматривает снижение возраста наступления уголовной ответственности за совершение диверсий до 14 лет и отмену сроков давности по всем подобным деяниям. Кроме того, за вовлечение в диверсионную деятельность детей преступникам будет грозить пожизненное заключение. Также законопроект устанавливает запрет на условное наказание за участие в диверсионном сообществе.«Эти и другие упреждающие меры направлены прежде всего на обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания в целях защиты жизни и безопасности россиян», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.