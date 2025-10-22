Они спасают жизни, но вместо геройских плащей — специальная экипировка. Спасатели города Владимира начеку круглые сутки, ведь кто знает, где понадобится их помощь в следующий раз. Свою форму

Они спасают жизни, но вместо геройских плащей — специальная экипировка. Спасатели города Владимира начеку круглые сутки, ведь кто знает, где понадобится их помощь в следующий раз. Свою форму они поддерживают на учениях, отрабатывая случаи, которые могут произойти на реальном вызове. Пожар в многоквартирном доме или же утечка опасных химических веществ — схема действий по ликвидации