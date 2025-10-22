Уголовное дело направлено в Александровский городской суд.

Заместитель Александровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя республики Ингушетия, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере. По версии следствия, его жертвами стали две пожилые пенсионерки, у которых было похищено свыше 1,4 млн рублей.Уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.Следствие , что обвиняемый действовал в составе преступной группы, целью которой было хищение денег у пенсионеров.Пожилым гражданам сначала звонил лже-оператор сотовой связи, который запрашивал личные данные под предлогом продления договора. Сразу после этого жертвам звонили лже-сотрудники правоохранительных органов и сообщали, что их личные данные попали к мошенникам, а с банковских счетов якобы осуществляется перевод средств на финансирование терроризма. Пенсионеров убеждали, что для «обеспечения сохранности» сбережений и избежания уголовной ответственности необходимо «декларировать» наличные.Обвиняемый лично забирал приготовленные деньги у 85-летней и 87-летней потерпевших. Общая сумма ущерба превысила 1,4 миллиона рублей. Для усыпления бдительности мошенник предъявлял жертвам поддельные документы о «декларировании».Похищенные средства обвиняемый перечислял соучастникам, оставляя себе часть суммы в качестве вознаграждения.