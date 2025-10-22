Обсудили начало отопительного сезона. Тепло в большинстве районов региона запустили еще в конце сентября. Сейчас, по заверениям властей, все системы работают стабильно. При этом проблемы

Обсудили начало отопительного сезона. Тепло в большинстве районов региона запустили еще в конце сентября. Сейчас, по заверениям властей, все системы работают стабильно. При этом проблемы периодически возникают, однако энергетики подчеркивают, что они носят локальный характер, то есть замыкаются зачастую на работе организаций, обслуживающих дома. Сергей Никитин, генеральный директор ООО «Владимиртеплогаз» Говорю ещё раз: спасибо всем