Инцидент случился 5 сентября 2024 года во Владимирской области.

Во Владимирской области небольшая авария стала причиной жестокого преступления против виновника ДТП, который, кстати, был готов возместить ущерб. Подробнее в материале vlad.aif.ru.КарательМеленковский районный суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Суд посчитал его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Сам инцидент, как установило следствие, случился 5 сентября прошлого года. В этот день у потерпевшего произошло приятное событие: он наконец-таки приобрёл музыкальную колонку. Мужчина шёл забирать покупку из магазина и по дороге встретил давнего приятеля, который впоследствии и станет его карателем...Меленковец предложил подвезти товарища до торгового центра, на что тот с радостью согласился и в качестве ответного жеста благодарности предложил обмыть покупку. Почти сразу же к друзьям присоединился третий знакомый счастливого обладателя музыкального гаджета.Было решено посидеть на берегу реки Унжи, куда компания отправилась на автомобиле «Рено», принадлежащем осужденному. За пару часов товарищи выпили на троих не менее четырех бутылок крепкого алкоголя, после чего стали собираться домой.Доказал правоту битойКак рассказывал позднее следствию третий участник событий, потерпевший попросил у владельца авто сесть за руль. Сам же хозяин иномарки занял пассажирское кресло.«По причине алкогольного опьянения он не справился с управлением и совершил столкновение с опорой линии электропередачи, в результате чего автомобиль получил механические повреждения», – рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.Хотя повреждения оказались незначительными и виновник ДТП сразу же предложил возместить ущерб, владелец «Рено» буквально впал в бешенство. В считаные минуты словесная перепалка между ними переросла в драку.Из материалов уголовного дела: «В какой-то момент злоумышленник открыл багажник машины, достал оттуда деревянную биту и ударил ею по ноге потерпевшего. Последний начал убегать, но меленковец всё-таки его догнал и нанёс несколько ударов битой по голове, отчего потерпевший потерял сознание», – давал показания участник событий, он же вызвал скорую помощь.«Он упал сам!»Более полугода врачи боролись за жизнь потерпевшего. Сначала он проходил длительное лечение в ЦРБ г. Мурома, потом мужчину перевели в областную больницу, после чего отправили в отделение паллиативной медпомощи. 31 марта 2025 года он скончался в реанимации от полученной черепно-мозговой травмы. Сестре потерпевшего пришлось пережить много сложных моментов, видя, как мучается ее брат.Со слов женщины, при жизни родственник отличался покладистым характером, избегал конфликтов и старался переводить их в шутки. Видимо, в последний раз эта способность его подвела.Что касается осужденного, сразу после конфликта медикам скорой мужчина сообщил, что потерпевший упал сам.Для прибывших на место сотрудников полиции у него была заготовлена другая версия: якобы он отлучился на непродолжительное время, чтобы загрузить упаковку колонки в багажник, а когда вернулся, потерпевший уже находился без сознания.В дальнейшем меленковец от дачи показаний отказался.В итоге суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима. Также Фемида удовлетворила иск сестры погибшего о компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей.