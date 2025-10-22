Мужчина подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя исправительной колонии №1 во Владимирской области. Мужчина подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч рублей.материалам дела, начальник колонии в октябре 2025 года попросил одну из заключенных передать ему вознаграждение за перевод её подруги-заключенной на менее трудную работу. Деньги передавались через женщину-посредника, которая раньше сама отбывала наказание в этой колонии.При передаче взятки сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности задержали подозреваемого. В попытке уничтожить улики он пытался избавится от пакета с деньгами, однако оперативники вовремя пресекли попытку сокрытия вещественных доказательств.Задержанный сознался в содеянном. Его поместили под домашний арест, ведется дальнейшая работа по установлению всех деталей преступления.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .