Оксана Рябовол избрана главой нового муниципального образования — Гороховецкого округа. Решение о ее назначении принял первый созыв Совета народных депутатов, избранный в сентябре после административной реформы. Напомним, что в апреле 2025 года все поселения Гороховецкого района были преобразованы в единый муниципальный округ. На сегодняшнем заседании депутаты выбирали главу из трех кандидатов: Оксаны Рябовол, Татьяны Даниловой