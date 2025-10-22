Желающие смогут отправиться в однодневное путешествие на современном, комфортном поезде.

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания планирует организовать ретро-тур по Владимирской области. В тестовом режиме такой тур по маршруту «Владимир – Гусь-Хрустальный – Владимир» с 31 октября по 4 ноября.Желающие смогут отправиться в однодневное путешествие на современном, комфортном поезде с местами для сидения, но на паровозной тяге. Участники тура увидят значимые места Гусь-Хрустального, входящего в Малое Золотое кольцо России. Также можно прогуляться по центру города, ознакомиться с уникальной коллекцией Музея хрусталя и посетить парк «Сказка», на тропинках которого можно встретить сказочных героев, вырезанных из дерева.Билеты на ретро-путешествие доступны в кассах пригородного сообщения на железнодорожном вокзале, а также через приложение «РЖД пассажирам».