Во Владимирской области продолжаются поиски 55-летнего Валерия Уварова (Романова), жителя поселка Гусевский Гусь-Хрустального района. Его местонахождение неизвестно с 17 августа 2025 года. Об этом волонтеры поисковых отрядов.
Мужчина нуждается в медицинской помощи, что делает его розыск особо срочным.
Приметы и одежда пропавшего:
Уваров (Романов) Валерий Геннадьевич, 1970 г.р. (55 лет).
175 см, нормального телосложения.
Светлые волосы
Был одет: Черная ветровка с двумя белыми полосками на рукавах, черные спортивные брюки, черные кроссовки с белой подошвой, темная кепка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валерия Уварова, просят сообщить по телефонам полиции или на горячую линию поискового отряда.
