Во Владимирской области продолжаются поиски 55-летнего Валерия Уварова (Романова), жителя поселка Гусевский Гусь-Хрустального района. Его местонахождение неизвестно с 17 августа 2025 года. Об этом волонтеры поисковых отрядов.Мужчина нуждается в медицинской помощи, что делает его розыск особо срочным.Приметы и одежда пропавшего:Уваров (Романов) Валерий Геннадьевич, 1970 г.р. (55 лет).175 см, нормального телосложения.Светлые волосыБыл одет: Черная ветровка с двумя белыми полосками на рукавах, черные спортивные брюки, черные кроссовки с белой подошвой, темная кепка.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валерия Уварова, просят сообщить по телефонам полиции или на горячую линию поискового отряда.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .