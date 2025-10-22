В январе 2025 года федеральный медицинский центр назначил девочке необходимое обследование.

Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил иск прокурора о взыскании с регионального министерства здравоохранения денежных средств, потраченных матерью на обязательное исследование для ее дочери, страдающей тяжелым генетическим орфанным заболеванием. Об этом сообщает города Владимира.Проверка была инициирована по обращению местной жительницы. Установлено, что ее семилетняя дочь, являющаяся инвалидом, нуждалась в проведении исследования, предусмотренного федеральным стандартом оказания медицинской помощи.В январе 2025 года федеральный медицинский центр назначил девочке необходимое обследование. Однако, как выяснилось, в Областной детской клинической больнице отсутствовали реактивы для его проведения, и поставка ожидалась.В результате исследование не было проведено до марта 2025 года. Мать ребенка была вынуждена обратиться в московский ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова и оплатить процедуру самостоятельно.Прокуратура города Владимира подала в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетней, требуя обязать региональный Минздрав компенсировать понесенные расходы на проведение исследования, а также возместить моральный вред.Решением Октябрьского районного суда требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле городской прокуратуры.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .