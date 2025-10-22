Обстоятельства и причины гибели мужчины выясняются.

В деревне Липна Петушинского района произошло трагическое происшествие: спасателям пришлось извлекать тело пожилого мужчины из колодца. Об этом аварийно-спасательный отряд АСС Владимирской области.Для проведения работ была задействована первая дежурная смена спасателей во главе со старшим смены Сергеем Гусаровым. Спасательные работы проводились с использованием альпинистского снаряжения и специального гидрокостюма типа «поплавок».В настоящее время обстоятельства и причины гибели мужчины выясняются правоохранительными органами.