В ходе учений спасатели столкнулись с рядом экстремальных задач.

Поисково-спасательный отряд города Владимира провел масштабные тактико-специальные учения, направленные на отработку действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Главная цель тренировки — обеспечить готовность специалистов к любым вызовам и гарантировать безопасность жителей.В ходе учений спасатели столкнулись с рядом экстремальных задач: спасение людей в условиях сильного задымления и при нулевой видимости, применение аварийно-спасательного оборудования для локализации утечки опасных химических веществ, ликвидация прорыва и возгорания бытовой газовой системы.Особое внимание было уделено работе в средствах индивидуальной защиты, включая дыхательные аппараты и фильтрующие противогазы.Кроме того, специалисты МЧС психологическую подготовку — учились сохранять спокойствие и действовать максимально эффективно под воздействием сильных стрессовых факторов, таких как шум, яркое световое излучение и работа в стесненных условиях.По оценке руководства отряда, учения позволяют специалистам быть готовыми к любым вызовам и обеспечивать безопасность граждан города.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .