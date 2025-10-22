Адвокаты пытались оспорить арест.

Октябрьский суд Владимирской области продлил содержание под стражей главы города Владимира Дмитрия Наумова до 26 декабря 2025 года. Такое решение принято по ходатайству следователей Следственного комитета, ведущих дело о получении высокопоставленным чиновником крупных сумм в обмен на содействие криминальной группе, занимающейся нелегальным бизнесом.следствия, в течение полутора лет мэр получал крупные вознаграждения от преступников, заинтересованных в захвате местного похоронного рынка. Общая сумма полученной взятки составила более 1,1 млн рублей.Следствие утверждает, что Дмитрий Наумов использовал свое влияние для продвижения нужных ему людей на ключевые посты в городских учреждениях и принятия нормативных актов, ущемляющих конкурентов в ритуальном бизнесе.Адвокаты пытались оспорить арест, утверждая, что содержание под стражей нарушает права клиента, но суд счел аргументы несостоятельными и продлил меру пресечения.Материалы дела продолжают изучать эксперты, ожидаются новые судебные заседания.