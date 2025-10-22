Спасатели подчеркнули повышенный риск дорожно-транспортных происшествий.

Управление МЧС жителей Владимирской области о предстоящих неблагоприятных погодных условиях. В ночь с 22 на 23 октября в регионе сохранится густой туман, значительно снижающий видимость — до 200—700 метров.Спасатели подчеркнули повышенный риск дорожно-транспортных происшествий и рекомендовали автовладельцам ограничить использование автомобилей, особенно новичкам. Тем, кто вынужден отправиться в поездку, советуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и проявить максимальную бдительность.Особенно опасно вождение в сложных природных условиях: в дождь, снег и сильный ветер ситуация на трассах становится непредсказуемой. Пешеходам рекомендовано носить одежду со светоотражающими элементами, передвигаться осторожно и внимательно следить за обстановкой вокруг.