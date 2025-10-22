Во Владимирской области на прошлой неделе снова зафиксировано снижение заболеваемости ковидом. Всего 112 случаев. В начале октября с таким диагнозом было 178 пациентов. Больше всего

Во Владимирской области на прошлой неделе снова зафиксировано снижение заболеваемости ковидом. Всего 112 случаев. В начале октября с таким диагнозом было 178 пациентов. Больше всего заражённых выявлено в Ковровском районе – 58 случаев, в Муромском районе – 14 случаев и Гусь-Хрустальном районе – 13 случаев. Следует отметить, что из топ-3 городов и районов с самым