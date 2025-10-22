Несмотря на общероссийский рост числа удалённых вакансий, во Владимирской области зафиксировано снижение предложений работы из дома. Однако те, кто находит такую работу, получают в среднем

Несмотря на общероссийский рост числа удалённых вакансий, во Владимирской области зафиксировано снижение предложений работы из дома. Однако те, кто находит такую работу, получают в среднем на 12 тысяч рублей больше, чем год назад. Согласно исследованию hh.ru, за январь-сентябрь 2025 года в регионе размещено 6,3 тысячи вакансий с удалённым форматом работы — на 8% меньше, чем