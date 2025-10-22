Медицинский класс появился в школе №6. Ученики 10-11 классов будут углублённо изучать профильные предметы и медицину. По окончании учебы в таком классе ребята получат дипломы о

Медицинский класс появился в школе №6. Ученики 10-11 классов будут углублённо изучать профильные предметы и медицину. По окончании учебы в таком классе ребята получат дипломы о профессиональном образовании. Пусть этот класс станет стартовой площадкой для блестящих карьер. Желаю всем ученикам вдохновения, стремления к знаниям, завоевание высот и достижений. Всем от души желаю благополучия, счастья, здоровья