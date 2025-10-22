Попасть через мюзикл в другой век. В областной филармонии стартовал уникальный цикл спектаклей, посвященных главным улицам Владимира: «Тайна Дворянской», «Истории Большой Московской»,

Попасть через мюзикл в другой век. В областной филармонии стартовал уникальный цикл спектаклей, посвященных главным улицам Владимира: «Тайна Дворянской», «Истории Большой Московской», «Легенда Княгининской» и «Чудеса Девической». Уникальный проект для школьников подготовил музыкально-просветительский театр. Главные герои постановки — трое современных старшеклассников, которые ищут сокровище, спрятанное на Дворянской улице. Их проводником в прошлое становятся знаменитые Золотые