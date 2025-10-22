Инцидент произошел ночью 4 мая 2025 года.

В Вязниках передано в суд уголовное дело в отношении 37-летнего гражданина Республики Азербайджан, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ). Об этом межрайонная прокуратура.Следствие установило, что инцидент произошел ночью 4 мая 2025 года. Обвиняемый и потерпевший, ранее незнакомые, отдыхали в одном из ночных заведений города.Конфликт, начавшийся на танцполе, перерос в драку на улице. В ходе потасовки обвиняемый, превышая пределы необходимой обороны, нанес оппоненту несколько ударов необычным предметом — металлической пилкой для ногтей, встроенной в брелок.Удары пришлись в левую половину груди и в левое бедро, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. К счастью, друзья пострадавшего оперативно доставили его в больницу, где ему была оказана помощь.Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.