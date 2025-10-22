Спортсмены из Владимирской области показали отличные результаты на международных турнирах по грэпплингу и панкратиону в Сербии. Они завоевали четыре медали разного достоинства. Об этом

Спортсмены из Владимирской области показали отличные результаты на международных турнирах по грэпплингу и панкратиону в Сербии. Они завоевали четыре медали разного достоинства. Об этом поделились в правительстве области. В сербском городе Нови-Сад прошли престижные международные соревнования по неолимпийским видам борьбы. Магомед Урусов из Владимирской области стал чемпионом мира по «грэпплингу», Анна Ремнева завоевала серебро в