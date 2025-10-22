Управление гражданской защиты города Владимира со ссылкой на Владгидрометцентр сообщает об ухудшении погодных условий. Сегодня, 22 октября, с 21.00 и до 12.00 завтрашнего дня, 23 октября, местами

Управление гражданской защиты города Владимира со ссылкой на Владгидрометцентр сообщает об ухудшении погодных условий. Сегодня, 22 октября, с 21.00 и до 12.00 завтрашнего дня, 23 октября, местами по Владимирской области ожидается туман с ухудшением видимости 200 – 700 метров. Управление гражданской защиты города предупреждает, что в связи с ухудшением погодных условий повышается вероятность возникновения ЧС