Судебное заседание пройдет 6 ноября, в 10.30, в Октябрьском районном суде, сообщили в прокуратуре области. Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин обвиняется в превышении должностных полномочий. Он был задержан сотрудниками УФСБ в своем кабинете 11 декабря 2024 года. В помещении были обнаружены и изъяты 100 тысяч рублей и 6 тысяч евро. По версии следствия, в